Treinreiziger negeert afzetlint en komt vast te zitten in defecte lift Hoofdstation

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De brandweer heeft zondagmiddag op het Hoofdstation een persoon uit een defecte lift moeten bevrijden. De installatie was voorafgaand aan het incident al met afzetlint afgesloten. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de opgesloten persoon kwam rond 15.30 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om de lift die reizigers naar de sporen 2 en 3 brengt”, vertelt Wind. “De lift was al defect en medewerkers van het station hadden deze met rood-wit lint afgezet. Dat kon de persoon er echter niet van weerhouden om toch in te stappen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het misging en de lift tussen de verdiepingen bleef hangen.”

De brandweer was snel aanwezig op de locatie. Brandweerlieden wisten de persoon al gauw uit de benarde positie te bevrijden.