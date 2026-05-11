Tiener uit Stad opgepakt voor inbraak in Bodegraven

Agenten in het Zuid-Hollandse Bodegraven hebben, in de nacht van zondag op maandag, een 16-jarige jongen uit Groningen aangehouden voor een inbraak bij een bakkerij in het dorp.

Ook een 17-jarige jongen uit Bodegraven werd in de kraag gevat door agenten. De politie kwam het tweetal op het spoor na een melding over een verdachte situatie bij een kringloopwinkel. Het tweetal zou van deze inbraak hebben afgezien en naar een winkel van een bakkerij zijn gelopen. Daar zag cameratoezicht hoe de mannen via een bovenlicht naar binnen klommen en hier een diefstal pleegden.

Het tweetal had niet lang plezier van de roofwaar. De twee tieners werden direct na de inbraak aangehouden met de gestolen goederen op zak.