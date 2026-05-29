Terrassen vrijdag opnieuw uurtje langer open vanwege het warme weer

De terrassen in Groningen mogen vrijdagavond en -nacht weer een uur langer openblijven vanwege het warme zomerweer.

Door het zogenoemde Tropisch Weer Scenario (TWS) mogen terrassen in de binnenstad openblijven tot 03.00 uur. Buiten het centrum geldt een sluitingstijd van 02.00 uur. Terrassen aan het water mogen bezoekers ontvangen tot middernacht.

Horecaondernemers konden vrijdag vanaf 11.00 uur al extra terrasruimte gebruiken in een groter gebied dan gebruikelijk. Ook zaken zonder terrasvergunning mogen tafels en stoelen buiten neerzetten, zolang voetgangers voldoende ruimte houden om langs te lopen.

Waarschijnlijk is vrijdag voorlopig de laatste echt tropisch warme dag. Zaterdag zakt de temperatuur vermoedelijk weer naar rond de 24 graden. De dagen daarna loopt het kwik elke dag een graadje terug.