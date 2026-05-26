Terrassen in Stad mogen dinsdag weer uurtje langer open vanwege de warmte

De terrassen in Groningen mogen dinsdagavond en -nacht weer een uurtje langer open blijven, omdat het zomers warm wordt in Stad.

Omdat er dinsdag sprake is van het zogenaamde Tropisch Weer Scenario (TWS) mogen de terrassen in het centrum van Stad tot 03:00 uur ’s nachts open zijn. Buiten het centrum mogen de terrassen tot 02:00 uur ’s nachts open. Aan het water kan er tot middernacht geborreld worden.

Horecaondernemers mochten dinsdagochtend om 11:00 uur ’s ochtends de terrasstoelen al buiten zetten, in een groter gebied dan normaal. Horecaondernemers zonder terrasvergunning mogen óók tafels en stoelen buiten zetten, behalve als ze de doorgang voor voetgangers hinderen.

Dinsdag lijkt voorlopig de laatste dag met tropische warmte. Woensdag duikt de temperatuur waarschijnlijk alweer onder de 20 graden en donderdag komt het kwik er misschien net boven. Pas rond het weekend koelt het verder af en valt er mogelijk weer een bui.