Ten Boer maakt zich op voor driedaags feest: “Weekend vol feest en plezier voor het dorp”

De organisatie van Ten Boer Moves trekt door de straten om het evenement onder de aandacht te brengen. Foto: Ten Boer Moves

Op het sportveld in Ten Boer vindt vanaf komende vrijdag de achtste editie van ‘Ten Boer Moves’ plaats. Volgens bestuurder Hinry Blaauw van de stichting is het driedaagse evenement met name bedoeld om het dorp op een feestelijke manier samen te brengen.

Hinry, een vol programma met ook flink wat nieuwe onderdelen…

“We hebben er ontzettend veel zin in! Met behulp van zo’n 25 enthousiaste vrijwilligers maken we dit evenement mogelijk. Natuurlijk is dat hard werken, met name in de voorbereiding. Maar we merken dat het elk jaar weer van een leien dakje gaat, waardoor de vrijwilligers zelf ook volop kunnen genieten van het feestgedruis. Want dat is het: het is een weekend vol feest, plezier en gezelligheid voor het hele dorp.”

Het evenement begint vrijdag met een bingo…

“Ja, maar wij spreken liever van een Gooische Bingo. Het is absoluut niet zo dat er in een muisstille feesttent nummers worden omgeroepen totdat iemand een keer ‘bingo’ roept. Indertijd is het als een grap ontstaan, ook omdat er vanuit het dorp veel vraag naar was. Tijdens de eerste editie kwamen er vijftig tot zestig mensen op af, maar dit jaar is het met 175 deelnemers volledig uitverkocht. De kaartjes waren binnen enkele uren uitverkocht. Dat geeft wel aan hoe populair het is. Het wordt heel feestelijk; je hoeft niet stil te zijn, het is gewoon één groot feest waarbij het dak eraf gaat.”

Als er zoveel vraag naar is, overwegen jullie voor volgend jaar een nog grotere feesttent?

“Nou, we hebben dit jaar al een grotere feesttent neergezet dan vorig jaar, waardoor we al meer plekken kunnen aanbieden. Nog groter kan altijd, maar dat is niet oneindig. Op zaterdagavond organiseren we het Foute Feest en daarvoor hebben we de Lawine Boys gestrikt. Koen en Addie zijn al sinds 2001 actief en je kunt ze kennen van hits als ‘Alle remmen los’, ‘Gas d’r op’ en ‘Groeten uit de feesttent’. Eigenlijk wilden we voor deze avond een andere act, maar die bleek niet te kunnen. Toen werden de Lawine Boys ons in de schoot geworpen. Met zo’n bekende naam op het podium zijn we natuurlijk erg blij. Daarnaast treedt Orlando Uitenwerf op; hij is geboren in Suriname en zingt het echte Hollandse lied. Met dit gevarieerde programma hopen we zoveel mogelijk mensen aan te spreken.”

En dan de zondag, waaraan jullie een aantal nieuwe onderdelen hebben toegevoegd…

“We leven in een tijd waarin alles duurder wordt en het is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend om overal naartoe te kunnen gaan. Voor het derde jaar op rij hebben we daarom geregeld dat de toegang op zondag helemaal gratis is. We bieden een gevarieerd programma aan dat echt voor het hele gezin is: voor de kinderen is er een goochelaar en er staan verschillende springkussens. Ook Jordi Wijer is van de partij. Deze zanger komt uit Ten Boer zelf en is momenteel landelijk aan het doorbreken. Met veel gezelligheid en lekkere drankjes hopen we iedereen een fantastische dag te bezorgen.”

En jullie hebben zondag zelfs racegrasmaaiers op het programma staan?

“Ja, daar kwam onze voorzitter Johan ineens mee aanzetten. Het gaat om speciaal opgevoerde grasmaaiers; apparaten die heel snel kunnen rijden en flink wat herrie maken. Voor de duidelijkheid: er zal op het terrein niet echt geracet worden. Wel gaan ze demonstratierondjes rijden, omdat we deze machines toch graag even in actie willen zien. Het zal er dus beschaafd en bovenal volkomen veilig aan toegaan.”

Het programma wordt op zondag afgesloten met een grote barbecue?

“Dat klopt. In tegenstelling tot de rest van de dag moet er voor de barbecue wel een entreebedrag betaald worden, want vlees is tegenwoordig helaas duur. De bedoeling is dat we een gezamenlijke barbecue voor het hele dorp organiseren. We hebben een gigantische barbecue geregeld waar het vlees ter plekke op gebraden en gegaard wordt. Er is volop drinken, er klinkt goede muziek en op die manier hopen we het feestweekend samen op een hele leuke manier af te sluiten.”

Hoeveel bezoekers verwachten jullie dit weekend in totaal?

“In zekere zin blijft dat altijd lastig in te schatten. De vrijdagavond is met de bingo dus al helemaal uitverkocht. Voor de zaterdagavond zijn er nog kaarten beschikbaar; we verwachten die avond zo’n 450 bezoekers. En voor de zondag denken we aan enkele honderden mensen. Alles staat of valt natuurlijk met het weer. Als het lekker zomers en zonnig wordt – waar we vurig op hopen – dan speelt dat ons enorm in de kaart. Ten Boer is een dorp met zo’n 4.000 inwoners en wij zijn dik tevreden als we verspreid over het weekend zo’n 500 mensen op de been weten te krijgen.”

Het hoofddoel van Ten Boer Moves is dus het stimuleren van de onderlinge verbinding?

“Zeker. Ik ben zelf ook actief binnen Dorpsbelangen en als dorp organiseren we al ontzettend veel. Afgelopen week hadden we bijvoorbeeld de Avondvierdaagse, waar een recordaantal van vijfhonderd wandelaars aan meedeed. Dat maakt ons ontzettend trots. Ten Boer Moves is een onmisbaar onderdeel in het palet om het dorp levendig te houden en te verbinden. Het weekend is echt voor de eigen inwoners bedoeld. Betekent dit dat mensen uit Delfzijl of Appingedam niet welkom zijn? Natuurlijk wel! Maar in de praktijk zien we dat er vooral mensen uit Ten Boer zelf en de omliggende dorpen op afkomen die van oudsher op ons dorp zijn aangewezen.”

Wanneer kijken jullie met een tevreden gevoel terug?

“Als de mensen begin volgende week met een grote glimlach van het sportveld stappen en naar huis gaan. Als er mooie nieuwe gesprekken hebben plaatsgevonden en iedereen het simpelweg naar de zin heeft gehad, dan is onze missie geslaagd. En ik heb er alle vertrouwen in dat dit helemaal goed gaat komen.”

