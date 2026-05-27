Temperatuur blijft stijgen tot het weekend, daarna frisser maar wel aangenaam lenteweer

Bewolking en zon wisselen elkaar de komende dagen af en de temperatuur stijgt gestaag naar net onder de 30 graden op vrijdagmiddag. Na de intrede van koudere lucht op vrijdagavond verloopt het weekend frisser.

Donderdag begint met zonnige perioden en lokaal wat bewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en krijgt de zon het moeilijker. De wind draait van oost naar zuidwest en is zwak tot matig. In Groningen blijft het waarschijnlijk droog en wordt het zo’n 24 tot 26 graden.

Vrijdag verloopt wisselend met zon en wolken. De temperatuur komt uit op ongeveer 26 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. In de avond volgt kans op een bui met een slag onweer.

In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Zaterdag lijkt het overwegend droog met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Ook zondag blijft het vaak droog, al is een enkele bui mogelijk. De wind is overwegend zwak tot matig en de temperatuur ligt rond 21 tot 23 graden.