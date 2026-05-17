Tegendemonstranten mishandeld bij Hoofdstation na protest op Ossenmarkt; politie start onderzoek

Na afloop van de demonstratie van het ‘Nationaal Protest’ op de Ossenmarkt zijn zaterdagmiddag twee tegendemonstranten aangevallen en mishandeld bij het Hoofdstation. Dat meldt stadsblog Sikkom die ook beelden van het incident deelt. De slachtoffers hebben inmiddels aangifte gedaan.

Zaterdagmiddag verzamelden zich zo’n honderd demonstranten van het Nationaal Protest op de Ossenmarkt om te demonstreren tegen de asielopvang, bezuinigingen in de zorg en een aantal lokale onderwerpen waar zorgen over bestaan. Aan de overkant bij de rechtbank, stonden ongeveer 150 tegendemonstranten. De demonstratie zelf verliep zonder grote problemen. Daarna ging het echter alsnog mis. Twee tegendemonstranten liepen na afloop van het protest richting het Hoofdstation. Bij het Cascadecomplex werden ze aangesproken door een groep jongens die in het zwart waren gekleed. Een van de tegendemonstranten had een LHBTQI-vlag als cape om zijn nek hangen. Die werd afgepakt. Daarna volgt er een geweldsuitbarsting waarbij er geschopt en meerdere keren op het hoofd wordt geslagen. De daders gingen er uiteindelijk met de gestolen vlag vandoor. Het zwaarst getroffen slachtoffer hield onder meer een bloedneus en blauwe plekken over aan de mishandeling.

Op basis van videobeelden die op de website van Sikkom zijn geplaatst, lijkt er een directe link te zijn met de demonstratie eerder die middag. De kleding en uiterlijke kenmerken van de daders komen overeen met personen die die middag al door de politie op de Ossenmarkt waren gecontroleerd. De slachtoffers hebben inmiddels aangifte gedaan, waarna de politie een onderzoek is gestart.

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) laat zondag aan het Dagblad van het Noorden weten geschrokken te zijn. Zij noemt het heel goed dat er aangifte is gedaan en dat er een onderzoek wordt gestart. Volgens Kamminga is het gebruik van geweld, ongeacht de toedracht en aanleiding op geen enkele manier goed te praten. Ook de PVV veroordeelt het geweld, waarbij de partij hier ook volledig afstand van neemt. PRO noemt de situatie verschrikkelijk en zegt dat iedereen vreedzaam moet kunnen demonstreren.