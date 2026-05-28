Teddy Bear Hospital maakt knuffels weer beter

Leerlingen van de groepen 1 t/m 3 van de basisschool kunnen volgende week samen met hun zieke knuffel een bezoek brengen aan het Teddy Bear Hospital.

Jonge basisschoolkinderen maken zo op een speelse manier kennis met de gezondheidszorg en raken daarmee hun mogelijke angsten voor het ziekenhuis en voor artsen en verpleegkundigen kwijt. Samen met medische studenten maken ze hun knuffel weer beter. Die krijgt een prikje, medicijnen of een gipspoot. Aan het einde krijgt ieder kind een diploma, én minder angst voor de echte zorg.

Teddy Bear Hospital is niet alleen zinvol voor jonge kinderen, maar ook voor de medische studenten. Die leren hoe ze in het ziekenhuis moeten omgaan met jonge kinderen. Het evenement vindt van 1 t/m 5 juni plaats in het Anda Kerkhoven Centre van het UMCG.