Tbs’er bekent poging tot moord op mede-patiënt in Van Mesdagkliniek ‘in opdracht van stemmen’ (update)

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Voor de rechtbank aan het Guyotplein bekende Malek F. (39) dinsdagochtend dat hij op 6 april vorig jaar doelbewust probeerde een joodse mede-patiënt in de Van Mesdagkliniek van het leven te beroeven. Volgens De Telegraaf verklaarde F. dat hij op de mede-patiënt instak in opdracht van stemmen in zijn hoofd, een vermeend gevolg van nieuwe medicatie.

De in Stad opgenomen F. zat in de Van Mesdagkliniek, omdat hij in 2018 in Den Haag drie willekeurige voorbijgangers neerstak. Daarvoor werd hij drie jaar later veroordeeld tot tbs, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar werd geacht.

Op 6 april vorig jaar viel F. het slachtoffer met een Joodse achtergrond aan en stak meermaals op hem in met een scherf van een bord. F. riep daarbij ‘Allahu akbar’ en volgens het slachtoffer riep F. ook nog ’alle joden moeten dood’. Dat laatste ontkende F. Wanneer hij dat wel zou toegeven, zou het Openbaar Ministerie onder meer een terroristisch motief aan de moordpoging kunnen toeschrijven.

Maar omdat F. dat niet deed en ook niet meewerkte aan een onderzoek naar motieven, kan het OM niet vaststellen of een terroristisch motief had. Het OM houdt het daarom bij alleen poging tot moord vanwege een persoonlijk geschil. Experts concluderen daarnaast opnieuw dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar is en adviseren daarom door te gaan met de tbs-behandeling. Opnieuw tbs opleggen vraagt het OM dan ook niet, maar wil wel een schadevergoeding van 10.000 euro voor het slachtoffer. Over twee weken hoort F. of de rechter het daarmee eens is.