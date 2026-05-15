Studentenroeivereniging Gyas kan eindelijk beginnen aan verbouwing clubgebouw

Impressie via Gyas

Na bijna twee jaar plannen en geld bij elkaar sprokkelen kan studentenroeivereniging Gyas eindelijk beginnen met de verbouwing van het Bootenhuysch.

Dinsdagavond ging de vereniging zelf akkoord met de verbouwing. Volgende week worden de handtekeningen gezet en wordt er getoost op de bouwstart.

Gyas wil het clubgebouw al langer verbouwen. Het veertig jaar oude pand is verouderd en kan de groeiende club eigenlijk niet meer aan, want het werd in 1986 ontworpen voor zo’n 400 clubleden. Dat zijn er inmiddels ongeveer 1400. Daarom wordt het Bootenhuysch volledig vernieuwd en met 800 vierkante meter uitgebreid.

Het was lange tijd de vraag of de club genoeg geld bij elkaar kon krijgen om de verbouwing (3,4 miljoen euro) te betalen. De kosten werden twee jaar terug nog geschat op zo’n 2,3 miljoen, maar vanwege vertragingen en rap stijgende bouwkosten moest de club tot tweemaal toe een inzameling starten om genoeg geld bij elkaar te krijgen. Dat is nu grotendeels gelukt, maar de club zal ook een groot gedeelte van het werk door Gyanen zelf moeten laten opknappen.

De verbouwing begint naar verwachting in november en duurt ongeveer een half jaar.