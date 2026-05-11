Studenten protesteren tegen hoge prijzen in kantines Zernike Campus: ‘Bijna een tientje voor een droog broodje’

Studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen zijn een petitie gestart tegen de hoge prijzen in de kantines op de Zernike Campus. Met een banner met de slogan ‘Geen student in honger’ vragen de studenten aandacht voor de volgens hen onbetaalbare prijzen van eten en drinken.

De actie komt van de Groninger Studentenbond (GSb). Volgens de organisatie zijn de prijzen in de campuskantines de afgelopen tijd sterk gestegen. Studenten zeggen dat een simpele lunch soms bijna tien euro kost. De GSb vindt dat de prijzen niet alleen door inflatie hoog zijn geworden, maar ook door de macht van cateringbedrijven op de campus. Volgens de studenten hebben deze bedrijven een monopoliepositie.

De initiatiefnemers wijzen erop dat veel studenten al te maken hebben met hoge huren, dure boodschappen en stijgende studiekosten. Daardoor zou gezond eten op de campus voor een deel van de studenten moeilijk bereikbaar zijn geworden.

Ook zeggen de actievoerders dat cateraars streng optreden tegen studieverenigingen en docenten die zelf eten of drinken regelen tijdens activiteiten. Volgens de GSb worden verenigingen soms gecontroleerd op het uitdelen van eigen koffie of andere producten.

De studenten willen daarom een alternatief zonder winstoogmerk. Dat systeem moet volgens hen vooral gericht zijn op betaalbaar eten voor studenten en medewerkers. De actievoerders wijzen erop dat andere Europese landen al maatregelen nemen tegen hoge voedselprijzen voor studenten. Zo noemen ze Franse universiteiten waar studenten voor één euro kunnen lunchen.

De initiatiefnemers hopen binnenkort in gesprek te gaan met de besturen van de Hanze en de Rijksuniversiteit Groningen over een alternatieve kantine.