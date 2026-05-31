STU33: Van Open Studio’s naar het podium

STU33: een Groningse groep jonge artiesten die vanuit Open Studio’s werkt aan hun eigen geluid en eerste EP Uitgesproken.



Vanuit een creatief project van de gemeente Groningen groeide STU33 uit tot een groep jonge artiesten die steeds meer naam maakt in de Groningse muziekscene. Inmiddels stonden ze al op podia als Noorderzon, het Bevrijdingsfestival Groningen en Simplon Up. Nu is het tijd voor de volgende stap: hun eerste EP Uitgesproken.

STU33 ontstond vanuit het project Open Studio’s van de Gemeente Groningen. Binnen dat project krijgen jongeren de kans om zich cultureel te ontwikkelen op het gebied van muziek, dans en theater. De groep is vanaf het begin betrokken bij het initiatief en werkt inmiddels al zo’n drie jaar samen aan muziek. De jongens van STU33 waren te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om er meer over te vertellen.

Muziek als uitlaatklep

Door het traject kregen de jongeren niet alleen de mogelijkheid om zichzelf creatief te ontwikkelen, maar ook om hun muziek aan een groter publiek te laten horen. Zo traden ze al twee keer op tijdens Noorderzon, stonden ze op het Bevrijdingsfestival Groningen en verzorgden ze optredens bij scholen en kleinere evenementen.

Volgens de groep draait het niet alleen om muziek maken, maar ook om jongeren een stem geven en verhalen delen die dichtbij henzelf staan. Dat is ook terug te horen op de nieuwe EP Uitgesproken, waarmee STU33 hoopt de noordelijke muziekscene nog meer op de kaart te zetten.

Uitgesproken

In de OOG Ochtendshow vertelden Minne Bus en Safi over hun muzikale ontwikkeling en de weg die ze samen hebben afgelegd. Op de EP zijn verschillende persoonlijke nummers te horen waarin onderwerpen als dromen, ambitie en het dagelijks leven centraal staan.

De groep brengt met nummers als NASA, Dagdromen, SWS vanavond en Skinny dippen een eigen geluid waarin verschillende stijlen en persoonlijke verhalen samenkomen.

Release in Simplon

De release van Uitgesproken wordt gevierd met een optreden in Simplon op 4 juni. Tickets voor het optreden zijn verkrijgbaar via de website van Simplon.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio.