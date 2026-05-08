Strijd voor promotie en tegen degradatie zaterdag in OOG Sport

Foto Andor Heij. Velocitas - Be Quick in mistige omstandigheden

Het einde van de competities in het amateurvoetbal is in zicht en dat betekent dat er wekelijks beslissingen vallen waarbij de champagneflessen ontkurken of clubs in rouw gedompeld worden. In OOG Sport word je zaterdag op de hoogte gehouden.

Zoals in de vierde divisie D. PKC’83 kan daar degradatie alleen in theorie ontlopen. Als er uit niet gewonnen wordt van AZSV is PKC definitief de klos. Dat is ook het geval wanneer ONS Sneek een puntje pakt.

In 1H zijn LAC Frisia 1883 uit Leeuwarden en de stadse clubs Be Quick 1887 en Velocitas 1897 volop in de race voor de titel. LAC Frisia heeft de beste papieren. Be Quick kan zich zaterdag op eigen kracht in ieder geval al verzekeren van nacompetitie voor promotie bij winst op FC Surhuisterveen.

Velocitas heeft al een periode en speelt thuis tegen Winsum. Oranje Nassau is in deze klasse nog niet veilig en kan beide stadsgenoten een dienst bewijzen door een resultaat te boeken bij de koploper LAC Frisia.

In de derde klasse R is Groen Geel al lang en breed kampioen. The Knickerbockers is nog in de race voor de derde periodetitel. TKB speelt thuis tegen een directe concurrent: DVC Appingedam.

Voor Omlandia dreigt degradatie, mede vanwege een een straf van de KNVB. Omlandia speelt uit tegen Hoogezand.

In de vierde klasse E staat een ware kraker op het programma tussen HFC’15 en FC Lewenborg. De nummer twee tegen de nummer één.

Drs Vijfje.

Voor de mannen van Futsal Groningen is het seizoen als een nachtkaars uitgegaan, maar voor de vrouwen van Drs. Vijfje niet. Zij spelen vrijdagavond uit tegen Futsal Haaglanden de eerste wedstrijd om het kampioenschap van Nederland. In OOG Sport zijn reacties te horen over die wedstrijd. Het tweede duel is volgende week vrijdag in Groningen.

Lycurgus speelt zondag in Doetinchem de derde wedstrijd om het landskampioenschap volleybal. Lycurgus verloor de eerste twee wedstrijden en bij nog een nederlaag is Orion Stars kampioen.

OOG Sport is zaterdag op de radio te horen van 14.00 uur tot 17.00 uur.