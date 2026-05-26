Strijd om Jeugdsjoel tussen gemeente en krakers nog niet gestreden

De strijd tussen de gemeente Groningen en de krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat is nog niet voorbij. De krakers roepen de gemeente in een open brief op om volgende maand nog niet over te gaan tot ontruiming, omdat ze willen dat het pand behouden blijft als onafhankelijk ‘cultureel centrum’.

Het pand werd in oktober 2023 gekraakt om de verkoop en mogelijke sloop van het historische gebouw te voorkomen. De voormalige jeugdsynagoge dreigde toen grotendeels te verdwijnen voor woningbouw, maar dat plan ging uiteindelijk niet door. De voormalige jeugdsynagoge (ook bekend als de Jeugdsjoel) wordt sindsdien door de krakers gebruikt als ontmoetingsplek en plaats voor activiteiten.

Maar de gemeente wil het pand de komende drie jaar tijdelijk gaan gebruiken als trainingslocatie voor handhavers en ambtenaren, in de aanloop naar een permanente invulling. Daarvoor moeten de krakers vertrekken. De gemeente liet eerder deze maand al weten een rechtsgang niet uit te sluiten als de krakers weigeren weg te gaan.

In een open brief aan burgemeester, wethouders en de gemeenteraad stellen de krakers dat een nieuwe tijdelijke invulling door de gemeente niet nodig is, omdat er al een invulling is voor het gebouw met de activiteiten die zij er houden. Een voorstel om afspraken te maken met de gemeente over gebruik van het pand is volgens de krakers veel te snel afgewezen.

Daarnaast maken de krakers zich zorgen over de gevolgen van een ontruiming. Kwetsbare groepen zouden een belangrijke ontmoetingsplek verliezen en de bewoners zouden dakloos worden. Daarom vraagt de krakersgroep om de Jeugdsjoel open te houden, totdat een besluit is genomen over een definitieve invulling van het gebouw.