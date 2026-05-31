Storing in slagbomen Driebondsbrug

Het wegverkeer heeft zondagavond een tijdlang de Driebondsbrug niet kunnen passeren vanwege een storing in de slagbomen. Deze bleven half geopend staan.

De problemen begonnen rond 19.00 uur. “De slagbomen in beide richtingen zijn deels gesloten”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Hierdoor kunnen automobilisten niet passeren.” Het wegverkeer is enige tijd omgeleid. “Een monteur was snel op de locatie aanwezig. Deze heeft de slagbomen uiteindelijk geopend. Rond 19.45 uur kon het autoverkeer weer over de brug rijden.” Over de oorzaak van de storing is niets bekend.

Afgelopen week ging het bij dezelfde brug ook al mis. Toen bleven de rode lampen knipperen terwijl de slagbomen niet naar beneden gingen. Dit zorgde voor verwarrende situaties. Waar de ene automobilist afremde, besloot een ander om in volle vaart door te rijden. Dit probleem kon uiteindelijk ook hersteld worden.