Stolperstein voor verzetsman Charles Ubbens in Haren

In Haren wordt op dinsdag 12 mei een Stolperstein onthuld voor verzetsman Charles Ubbens (1888-1942). De herdenkingssteen krijgt een plek bij zijn voormalige woning aan de Rijksstraatweg 45.

Charles Ubbens was archeoloog en conservator aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde hij een cruciale rol in het noordelijk verzet. Voor zijn verzetswerk werd hij in april 1941 gearresteerd en later ter dood veroordeeld. Ubbens werd uiteindelijk gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen op 3 mei 1942. De stolperstein zal om 11.00 uur worden onthuld. Bij de onthulling zal onderzoeker Jeroen Benders enkele woorden spreken. Iedereen is van welkom om de onthulling bij te wonen.

Wat is een stolperstein? Stolperstein is een Duitse combinatie van de woorden: stolpern (struikelen) en Steine (stenen). Het is bedoeld om het gevoel te krijgen van een ‘belemmering’ of ‘obstakel’. Het gaat om een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig als monument voor slachtoffers van het nationaalsocialisme die verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. De gedenktekens worden in het trottoir voor hun vroegere woonhuizen aangebracht.