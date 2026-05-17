Stijlvol geklede motorrijders zamelen ruim 12.000 euro in voor prostaatkankeronderzoek en mentale gezondheid (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Duizenden glimmende motoren en elegant geklede rijders trokken zondag wereldwijd de aandacht tijdens de Distinguished Gentleman’s Ride. Ook in Groningen reed een stijlvolle stoet van dandy’s en chique dames over de wegen. Met de zesde Groningse editie van de rit werd ruim 12.000 euro ingezameld voor prostaatkankeronderzoek en de mentale gezondheid van mannen.

Het evenement, dat ooit in Australië begon nadat de oprichter in zijn omgeving te maken kreeg met de impact van kanker en depressies, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Het doel van de rit is tweeledig: een mooie tocht maken op bijzondere motoren, maar bovenal bewustwording creëren voor prostaatkanker en de mentale problemen waar veel mannen mee kampen.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Distinguished Gentleman’s Ride

De Distinguished Gentleman’s Ride in Groningen is een echt niche-evenement. In plaats van de traditionele motoroutfits dragen de deelnemers hun meest elegante kleding en rijden zij uitsluitend op (modern) klassieke of vintage motorfietsen. Zondag vanaf 12.00 uur verzamelden de rijders zich bij Triumph Motorcycles aan het Overkruid. Naast een fotoshoot konden de heren daar hun baard of kapsel laten bijwerken door een kapper, of zelfs een speciale ‘Gentleman’s Tattoo’ laten zetten.

Rondrit

Daarna vertrok de stoet rond 14.15 uur voor een rondrit door de stad en het Groningse ommeland. Rond 15.20 uur kwamen de rijders aan bij de finish bij café Souffleur aan de Kruitlaan. Daar werd de dag afgesloten met een afterparty en de uitreiking van prijzen, onder meer voor de best geklede deelnemer van de dag.

Voor veel deelnemers is de rit een mooie, maar soms ook emotionele dag omdat zij van dichtbij te maken hebben gehad met prostaatkanker of suïcide in hun omgeving. Met de editie van dit jaar werd in Groningen 12.893 euro aan sponsorgeld opgehaald. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar onderzoeksprogramma’s en initiatieven die de mentale gezondheid van mannen ondersteunen.