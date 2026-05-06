Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen in Groningen

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen. De stichting organiseert al 65 jaar vakanties voor kwetsbare kinderen van 5 t/m 12 jaar. Het gaat om kinderen met een moeilijke thuissituatie en/of weinig geld.

Voor hen is de zomervakantie een tijd waar ze zich vaak zelf moeten vermaken, zonder leuke dingen te doen met vriendjes en vriendinnetjes. De stichting zoekt vakantiegezinnen in Groningen, Friesland en Drenthe (met of zonder kinderen) die twee weken lang een kind uit Nederland of Duitsland willen opvangen. Het mogen ook alleenstaanden of samenwonenden zijn.

Het gaat om de periode tussen 18 juli en 7 augustus. Dure uitjes zijn niet nodig, wel aandacht geven, samen fietsen, zwemmen, knutselen en gewone dagelijkse dingen. Europa Kinderhulp zorgt voor begeleiding in de vakantie.

De vakantiedata van de kinderen die een vakantiegezin zoeken:

Nederlandse kinderen: 20 juli t/m 31 juli.

Kinderen uit Schneeberg-Delitzsch: 18 juli t/m 31 juli.

Kinderen uit Hannover: 24 juli t/m 7 augustus.

Meer informatie is te vinden op www.europakinderhulp.nl.