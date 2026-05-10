SterrebosLive trapt jubileumseizoen af: “De voetjes gingen van de vloer”

De eerste editie van SterrebosLive in de muziekkoepel van het Sterrebos is zondagmiddag een succes geworden. Volgens Annet Geerts van de organisatie belooft het een bijzonder jaar te worden, aangezien er dit seizoen twee belangrijke jubilea gevierd zullen worden.

Annet, hoe is het vanmiddag gegaan?

“We zijn heel tevreden. Ondanks dat het weer een beetje tegenzat. Het was namelijk bewolkt en best wel fris. Maar toch was het gezellig druk. En je noemde al het jubileum: om die reden hadden we de koepel extra aangekleed. We hadden een groot doek opgehangen met daarop foto’s van bands en artiesten die ooit bij ons hebben opgetreden. Wellicht komt er nog een tweede doek, omdat we over ontzettend veel foto’s beschikken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan beelden van Harry Muskee, die indertijd speelde in Cuby + Blizzards, de bluesband waar Herman Brood ook actief in was.”

Vandaag begonnen jullie met Steernvanger, een band die muziek in het Gronings maakt…

“Klopt. Het was een bewuste keuze om in het Gronings te beginnen. Het gaat om een band die onder leiding staat van zanger Dion Bouwes. Zij brengen feelgood folk die je soms bijna country zou kunnen noemen, en dat alles in de Groningse taal. Een erg leuke band, mooie liedjes en veel vrolijkheid. Zij wisten de stemming er goed in te krijgen. Of er dan ook direct vanaf het begin gedanst wordt? Nee, het publiek is toch altijd een beetje afwachtend. Het begint altijd voorzichtig.”

Daarna vond er een optreden plaats van Gimme Shelter…

“Daarvan kun je je afvragen: wat doet deze band op het podium? SterrebosLive wil toch met name artiesten uit de stad laten horen? En dat is zo. Het klopt ook dat deze band officieel uit Emmen komt, maar meerdere leden wonen in Groningen of hebben een duidelijke link met de stad. En dit optreden, ja, dat was echt fantastisch. Zij brengen de muziek van de Rolling Stones. Hun zanger, Robert van der Lippe, stond als een ware Mick Jagger op het podium. Alle energie werd erin gestopt. Dan kun je echt spreken van een feestje; het optreden was een parel voor oog en oor waarbij er toen volop gedanst werd.”

Het was druk; komen de bezoekers echt overal vandaan?

“Een groot deel komt uit de omliggende wijken, maar er zijn ook mensen die speciaal vanuit de noordelijke wijken naar het Sterrebos komen. Het is in zekere zin ook een reünie. Er zijn mensen die elkaar maanden niet gezien hebben en onder het genot van muziek bijpraten. In de wintermaanden vindt weliswaar onze wintereditie plaats in De Helpen, maar we zien toch dat veel mensen juist op de edities in de openlucht afkomen. En daarnaast moet je niet vergeten dat de bands of artiesten die optreden vaak zelf ook familieleden of fans meenemen. Daarmee wordt het een hele leuke smeltkroes.”

De sfeer wordt ook versterkt door de aanwezige horeca, nietwaar?

“We hebben verschillende ondernemers die voor wat lekkers zorgen. Zo is er een bedrijf waar je koffie, thee en andere drankjes kunt kopen. Daarnaast hebben we altijd een wisselende cateraar: dit keer was dat Indian Bites met hapjes uit India. Om het verrassend te houden, kan dat de volgende keer weer een andere ondernemer zijn. En ook de IJscowboys waren aanwezig. Zij zijn echte muziekliefhebbers, dus als je een ijsje wilde, kon je bij hen te kust en te keur.”

En dan de jubilea, want jullie hebben dit seizoen twee feestjes te vieren…

“SterrebosLive is in 2006 begonnen, wat betekent dat we dit jaar twintig jaar bestaan. Daarnaast bestaat de muziekkoepel in het Sterrebos zelf honderd jaar. In de maanden juli en september willen we hier uitgebreid bij stilstaan. In juli zijn er bijvoorbeeld optredens van Left Hand Freddy en Starmen. In september treden Erwin Java’s Travel Party en Erwin Nijhof op. Ik noem hier een aantal grotere namen. Java en Nijhof hebben bijvoorbeeld een link met Harry Muskee, en dat is een hele mooie verwijzing naar vroeger. SterrebosLive is ooit begonnen als ‘Sterren in het Bos’. Tussen 1974 en 1983 werden er verschillende openluchtconcerten gegeven waarbij grote namen optraden, zoals Wally Tax, Hans Dulfer, Herman Brood, Nina Hagen, The Cure en Fischer-Z. Naar ook Harry Muskee heeft hier opgetreden. Dat waren evenementen waar wel 3.000 tot 4.000 mensen op afkwamen; je moest erbij zijn, anders had je iets gemist. Daar willen we in juli en september bij stilstaan.”

Hoe willen jullie dat precies gaan vormgeven?

“We gaan nog niet alles verklappen. We hebben bekendgemaakt welke artiesten er komen en daarnaast hebben we aangegeven dat we in deze maanden langer door zullen gaan. Normaal beginnen reguliere edities om 15.00 uur en duren ze tot 17.00 uur. Dat doen we bewust, zodat mensen daarna nog tijd hebben om een ander evenement of optreden te bezoeken. Maar in juli en september gaan we dus wat langer door.”

Toevallig gaf vandaag de voormalige Herman Brood-band Romanza Brava hun laatste optreden in Engelbert. Hadden zij niet in het Sterrebos moeten staan?

“Haha, daar hebben we nooit echt bij stilgestaan. De afgelopen dagen hebben we de nieuwsberichten wel voorbij zien komen. Was dat leuk geweest? Absoluut. Aan de andere kant: zij gaven nu een optreden in de Engelstede in Engelbert, een locatie die heel goed past bij dit type muziek. In die zin begrijpen wij heel goed dat ze voor de Engelstede gekozen hebben. Je kunt niet alles hebben.”

Kun je zeggen dat de start vandaag geslaagd is?

“Absoluut. We hebben ontzettend veel zin in de komende periode. Het is een jubileum waar we samen met iedereen een extra mooi feestje van gaan maken. En je weet wat ze zeggen: een goed begin is het halve werk.”