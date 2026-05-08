Steeds meer huurders kloppen aan bij steunpunt: “Dit is nog maar het topje van de ijsberg’

Het kantoor van het Steunpunt Huren aan het Damsterdiep - Foto via Steunpunt Huren

Steunpunt Huren Groningen hielp vorig jaar 832 bespaarde huur; het is nog maar het topje van de ijsberg. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder en resulteerde in bijna 178.000 euro bespaarde huur, zo meldt het steunpunt vrijdagmiddag. Desalniettemin is er nog veel meer te halen voor huurders, aldus voorzitter Marinus Jongman: “Zelfs deze verdubbeling van bespaarde huur is nog maar het topje van de ijsberg.”

Het steunpunt is inmiddels vier jaar open om huurders te helpen bij problemen met hun verhuurder. Onterechte servicekosten, te hoge huren, onderhoudsgebreken, alles komt voorbij. Marinus en zijn collega proberen eerst te schikken of te bemiddelen met de verhuurder, maar als dat niet lukt, helpen ze de huurder met juridische stappen.

Volgens Jongman zet de groei van het aantal huurders dat het Steunpunt Huren binnenstapt nog ieder jaar door. Dat laat volgens de voorzitter van het steunpunt zien dat de problemen nog lang niet voorbij zijn, ondanks nieuwe wetgeving die huurders sterker moet maken tegen uitbuiting en wanpraktijken: “De oude problemen zoals huurprijs, onderhoud en servicekosten blijven bestaan, en er komen iedere keer andere problemen bij. We zijn dus nog wel even zoet.”