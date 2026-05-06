Statiegeld Retourshop in winkelcentrum Paddepoel officieel geopend

In Winkelcentrum Paddepoel is donderdag de officiële opening van de eerste Statiegeld Retourshop van zowel Stad als provincie Groningen.

De vestiging in Paddepoel vormt onderdeel van een grotere uitbreiding: deze week openen ook nieuwe vestigingen in Alphen aan den Rijn en Tilburg. Daarmee komt het totaal in Nederland op vijftien.

In de retourshops kunnen bezoekers grote hoeveelheden statiegeldverpakkingen tegelijk inleveren, tot maximaal 100 stuks via een speciale machine. Daarnaast kunnen flesjes en blikjes één voor één worden ingeleverd via automaten. Het statiegeld kan contant worden uitbetaald, via Tikkie worden ontvangen of worden gedoneerd aan een lokaal goed doel. Alle locaties hebben een plek om de handen te wassen.

“Om statiegeld goed te laten werken, moeten mensen op genoeg plekken hun flesjes en blikjes kunnen inleveren, ook buiten de supermarkt,” aldus directeur Jeroen Hillen van Statiegeld Nederland. “Retourshops zorgen we voor duidelijke, herkenbare inleverlocaties op drukbezochte plekken.”

Hoewel dit de eerste officiële retourshop in de gemeente is, staat er aan de Peizerweg sinds vorig jaar al een statiegeld-bulkmachine. Die machine bleek sinds de ingebruikname erg populair, maar kampte ook regelmatig met storingen door de grote toeloop. Statiegeld Nederland wil in het noorden meer van dit soort retourshops openen.