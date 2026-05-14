Start isolatie huizen onder nieuwe aanpak Nij Begun

De eerste woningen in de gemeente worden vanaf dit jaar geïsoleerd met behulp van de nieuwe isolatieaanpak van Nij Begun. Vorig jaar september opende het subsidieloket voor de isolatieaanpak, waar bewoners van verschillende postcodes in etappes zich voor konden aanmelden.

In Ten Boer gaat het om ongeveer 1.000 woningen, in Thesinge 168 woningen en Garmerwolde 170 woningen. Naast de dorpen zullen ook de wijken aan de beurt komen, waaronder Beijum met 1.043 woningen, Lewenborg met 100 woningen en De Wijert met 250 woningen.

De hoeveelheid subsidie die een bewoner krijgt, hangt af van de staat van de woning, het type woning, of het koop of huur is en ook van de inkomsten van de bewoners. Voor huurders loopt de regeling via verhuurders of woningcorporaties.

Woningeigenaren met een inkomen boven de 140% van het sociaal minimum ontvangen 50% subsidie vanuit Nij Begun. Er wordt nog onderzocht of deze subsidie verruimd kan worden. Een energieadviseur per gebied helpt bewoners met het geven van financieel advies.

De nieuwe isolatieaanpak komt voort uit de bredere hersteloperatie rond de gaswinning en het programma Nij Begun. Daarin is 1,65 miljard euro vrijgemaakt om woningen in Groningen en Noord-Drenthe sneller te verduurzamen. De ambitie is om minimaal 25.000 bestaande woningen te isoleren tussen 2026 en 2030.