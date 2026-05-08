Standbeeld van Thies Dijkhuis prijkt weer voor zijn levenswerk in Euvelgunne na restauratie boerderij

Foto: Job Boerendonk voor Het Groninger Landschap

De casco-restauratie van boerderij Euvelgunnerheem is deze week officieel afgerond. Tijdens de afronding van de werkzaamheden werd deze week ook het beeld van Thies Dijkhuis, de laatste boer van Euvelgunne, opnieuw onthuld door zijn broer Teun en zus Fré Dijkhuis.

Het beeld van kunstenaar Cindy Sprokel stond sinds de start van de restauratie opgeslagen in een houten kist naast de boerderij. Bij de start van de werkzaamheden in januari 2025 schroefden Teun en Fré de kist dicht. Woensdag haalden zij samen het beeld weer tevoorschijn voor de gerestaureerde boerderij.

De ruim 350 jaar oude boerderij verkeerde in slechte staat. De fundering was verzakt, muren hadden scheuren en delen van het dak moesten volledig worden vervangen. Tijdens de restauratie zijn de fundering, dak- en muurconstructies hersteld. Ook zijn verduurzamende maatregelen genomen om het gebouw klaar te maken voor de toekomst.

Thies Dijkhuis woonde zijn hele leven op de Euvelgunnerheem aan de oude bedding van de Hunze. Samen met zijn broer en zus zette hij zich jarenlang in voor het behoud van de Hunzezone, een groen gebied tussen de stad en bedrijvigheid. Na zijn overlijden in 2019 werd de boerderij nagelaten aan Het Groninger Landschap. Die gaat het pand nu opnieuw inrichten als haar hoofdonderkomen, in de aanloop naar de verhuizing van de organisatie vanuit Haren.

Naast de kantoorfunctie krijgt de boerderij ook een publieke rol. In de kleine schuur, die inmiddels is voorzien van vloerverwarming, komt ruimte voor bezoekers. Wandelaars en fietsers die door de Hunzezone trekken, kunnen hier straks kennismaken met het verhaal van de familie Dijkhuis en de eeuwenoude historie van de oeverwal van de Hunze.