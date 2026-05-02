Stakingsdreiging in openbaar vervoer om kabinetsplannen: “Sociale vangnetten verdwijnen”

Er dreigen nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. Vakbond FNV wil in de maand juni het werk neerleggen, omdat de bond ontevreden is over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid.

“Het kabinet is van plan mensen langer te laten doorwerken en breekt afspraken over de AOW”, laat vakbondsbestuurder Henri Janssen weten. “Op deze manier verdwijnen alle sociale vangnetten.” Volgens de vakbond gaan de stakingsplannen pas van tafel als het kabinet alle bezuinigingsplannen rondom de sociale zekerheid schrapt. Gebeurt dit niet, dan wordt er half juni gestaakt. Hoe lang de acties gaan duren, is nog onbekend. “Zowel landelijk als regionaal zullen treinen en bussen stil komen te staan.”

Politiek steekspel

Het kabinet is van plan om de AOW-leeftijd te verhogen en de WW-duur te verkorten. Een deel van de eerder aangekondigde plannen is inmiddels teruggedraaid, zoals de bezuiniging op de hulp bij bijstandsuitkeringen. Ook de verhoging van de AOW-leeftijd is nog niet definitief; het kabinet besloot in februari om de voorgenomen verhoging nog niet vast te leggen in de wet. Men wilde eerst in overleg met de vakbonden.

In maart liepen de vakbonden FNV, CNV en VCP echter weg bij het kennismakingsgesprek met het kabinet-Jetten. Het is dan ook de vraag of dit overleg er nog gaat komen. Dat de vakbond nu een mogelijke staking aankondigen, wordt gezien als onderdeel van het politieke spel tussen de bond en het kabinet.

Groningen

In Groningen wordt het openbaar vervoer verzorgd door Qbuzz, Arriva en NS. De medewerkers zijn met name aangesloten bij de vakbonden FNV, CNV en VVMC. Het is vooralsnog onbekend of de andere vakbonden bij deze acties zullen optrekken met de FNV.