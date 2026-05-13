Stadsstrand opnieuw de locatie voor ‘Fiets ‘m d’r in’

De ACLO organiseert op 23 mei voor de tweede keer ‘Fiets ‘m d’r in’ bij het Stadsstrand.

Een jaar geleden bleek de eerste ‘Fiets ’m d’r’ als lustrumactiviteit een groot succes. Daarom staat het evenement ook dit jaar weer op de planning, met een vergelijkbare opzet. ACLO is de overkoepelende studentensportorganisatie.

Om 13 uur klinkt het eerste startschot en racet de eerste deelnemer op een versierde fiets richting de bel, in de hoop geen nat pak op te lopen. Het evenement wordt ook dit jaar gepresenteerd door de min of meer bekende Nederlander Johan Vlemmix.

Aanmelden kan via http://aclosport.nl/evenementen/fiets-m-dr-in