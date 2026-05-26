Stadspartij wil snelle sloop van rotte kies aan Friesestraatweg: “Buurt mag niet de dupe zijn van trage procedures”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen wil van het college opheldering over een verpauperd en langdurig leegstaand pand aan de Friesestraatweg. De politieke vragen worden woensdagmiddag behandeld tijdens het Politieke Vragenuur.

“Bij onze fractie zijn de afgelopen periode meerdere meldingen binnengekomen van onder andere omwonenden”, vertelt fractievoorzitter Yaneth Menger. “Wij willen van de gemeente graag horen hoe vaak er nu precies meldingen zijn gedaan door buurtbewoners, ondernemers of hulpdiensten over overlast rondom deze locatie.” Ook wil de partij weten of er inmiddels onderzoek is gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s voor de buurt vanwege de extreme vervuiling, uitwerpselen en mogelijke gevaarlijke stoffen in het pand.

Vandalisme

Het pand was voorheen in gebruik als kantoorpand en bevindt zich naast de Woldring-locatie langs de westelijke ringweg. In 2020 was het pand nog in goede staat, maar in de afgelopen jaren is het door vandalen zwaar toegetakeld. Aan de buitenkant is er graffiti aangebracht en zijn ramen met spaanplaat dichtgetimmerd. Binnen is nagenoeg alles vernield wat er te vernielen viel. Regelmatig moet de politie er in actie komen, en onlangs moest de brandweer naar het gebouw uitrukken omdat er brand was uitgebroken. De bedoeling is dat op de locatie een nieuw appartementencomplex met 150 woningen verrijst, maar de herontwikkeling zit muurvast. Nadat eerdere plannen vertraging opliepen door veranderde wetgeving op de woningmarkt, zorgt nu een verlopen natuurvergunning rondom de aanwezigheid van vleermuizen voor een flinke kink in de kabel. De provincie wil, voor er gesloopt gaat worden, dat er een nieuw ecologisch onderzoek wordt gedaan.

‘Trage procedures’

Stadspartij 100% voor Groningen vindt het onacceptabel dat de buurt de dupe is van deze papieren rompslomp. Menger wil weten of de gemeente wel actief genoeg heeft meegedacht over tijdelijke, verzachtende maatregelen (zoals de alternatieve verblijfplaatsen voor de vleermuizen) om de sloophamer zo snel mogelijk zijn werk te kunnen laten doen. De partij hoopt dat het gemeentebestuur met toezeggingen komt. Menger: “Direct omwonenden mogen niet jarenlang geconfronteerd worden met een gevaarlijk, vervuild en verlaten pand vanwege dit soort trage procedures.”