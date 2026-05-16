Stadspartij en PVV willen opheldering na mishandelingszaak: “Waarom greep Veilig Thuis niet in?”

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV willen uitleg van het college over de rol van Veilig Thuis Groningen in de schokkende mishandelingszaak waarbij twee moeders uit Stadskanaal verdacht worden van het stelselmatig martelen en verwaarlozen van hun twee jonge kinderen.

De Stadspartij en de PVV willen weten waarom er ondanks eerdere signalen pas na een IC-opname is ingegrepen. De zaak werd donderdag door het Openbaar Ministerie naar buiten gebracht. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden ervan verdacht een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen ernstig te hebben mishandeld, verwaarloosd en vernederd. Uit dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming die aan de kinderrechter zijn voorgelegd, blijkt dat de kinderen werden opgesloten en dat de mishandelingen vermoedelijk zijn gefilmd. Een van de kinderen is als gevolg van de ernst van de situatie zelfs in een kunstmatige coma gebracht op de intensive care.

Het feit dat de signalen vermoedelijk zijn blijven liggen bij Veilig Thuis Groningen, is voor de Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV de reden het college om opheldering te vragen. De gemeente is namelijk bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regionale jeugdbeschermingstaak.

De partijen willen van het college weten welke signalen er precies wanneer bij Veilig Thuis Groningen bekend waren, en waarom er niet in een eerder stadium is ingegrepen in het gezin. Daarnaast eisen de oppositiefracties duidelijkheid over de vraag of het college erkent dat er mogelijk sprake is van falen binnen de lokale jeugdbeschermingsketen.

Mocht dat het geval zijn, dan willen de partijen dat er direct een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar de gang van zaken. Tot slot willen de raadsleden dat het college kleur bekent over de eigen verantwoordelijkheid in dit dossier, aangezien er nu pas is ingegrepen nadat een van de kinderen zwaargewond op de intensive care belandde.

De vragen zullen aanstaande woensdag behandeld worden tijdens het Politieke Vragenuur op het Stadhuis.