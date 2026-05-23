Stadspartij en PVV trekken aan de bel over nieuwe miljoenensteun Jeugdbescherming: “Gemeenten geen pinautomaat voor falend bestuur”

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV eisen opheldering van het college over de acute financiële problemen bij Jeugdbescherming Noord (JBN). Uit berichtgeving van het Dagblad van het Noorden afgelopen week bleek dat de organisatie, waar ook Veilig Thuis Groningen onder valt, waarschijnlijk opnieuw aanklopt bij de Groningse en Drentse gemeenten voor minstens 1 miljoen euro extra. De oppositiepartijen hebben inmiddels schriftelijke vragen ingediend.

Vorig jaar, in 2025, is er door de gemeenten eenmalig een extra bedrag van 1,4 miljoen euro extra overgemaakt naar de jeugdbeschermingsorganisatie. Dat geld was onder meer bedoeld om extra jeugdbeschermers aan te nemen, wat destijds grotendeels gebeurde via dure zzp-ers. JBN, dat op dit moment betrokken is bij de zorg voor zo’n 900 kinderen in Groningen en Drenthe, kampt echter nog altijd met dieprode cijfers. Volgens het Dagblad zal de penibele situatie binnenkort ook duidelijk zichtbaar worden in de jaarrekening die wordt gepresenteerd.

“Waar is het geld gebleven?”

Voor de Stadspartij en de PVV is de maat vol. Zij wijzen op de speciale rol van de gemeente Groningen als centrumgemeente en financieel penvoerder. “Als gemeenten opnieuw miljoenen moeten bijpassen, dan mag de raad verwachten dat volledig duidelijk is waar het geld gebleven is, waarom eerdere ingrepen niet hebben gewerkt en wie bestuurlijk verantwoordelijk is voor deze voortdurende problemen”, stelt Stadspartij-fractievoorzitter Yaneth Menger.

De partijen spreken harde woorden over de situatie en stellen dat gemeenten “geen pinautomaat mogen zijn voor falend bestuur.” In de ingediende vragen willen de fracties onder meer weten of er sprake is van structureel financieel wanbeheer en hoe er tot nu toe is gecontroleerd op de declaraties en de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden van JBN.

Kritiek van kinderrechter en inspectie

De zorgen over de organisatie zijn niet nieuw. Onlangs haalde een kinderrechter nog hard uit naar JBN in de zaak rond een 17-jarig meisje. Volgens de rechter werd zorggeld “niet doelmatig aangewend”, omdat de organisatie nauwelijks werkzaamheden had verricht. JBN werd in die zaak van het dossier gehaald. Daarnaast staat de organisatie nog altijd onder de loep van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die momenteel beoordeelt of JBN onder verscherpt toezicht moet blijven staan vanwege aanhoudende zorgen over de kwaliteit van de zorg.

Wat de indieners van de vragen extra steekt, is dat de gemeenteraden tot nu toe buiten de besluitvorming over het extra geld lijken te worden gehouden. De colleges van de Drentse en Groningse gemeenten zijn namelijk van plan om nog vóór de zomervakantie zélf een besluit te nemen over de miljoenensteun, waarbij de raad pas achteraf geïnformeerd gaat worden.

De Stadspartij en de PVV eisen nu dat het college toezegt geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan, zolang er geen onafhankelijk financieel onderzoek en een concreet herstelplan op tafel liggen. “Jeugdbescherming is een kerntaak waarbij kwetsbare kinderen afhankelijk zijn van goed functionerende hulpverlening. Het is onacceptabel dat structurele problemen zich blijven opstapelen terwijl gemeenteraden onvoldoende grip hebben”, laat Menger weten.

De vragen zullen binnen enkele weken beantwoord worden.