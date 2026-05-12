Stadspartij en PVV eisen opheldering: “Wordt er bij JBN betaald voor zorg die niet wordt geleverd?”

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV willen een snelle reactie van het college naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over Jeugdbescherming Noord, JBN. De partijen maken zich grote zorgen over signalen dat de organisatie publiek geld opstrijkt voor jeugdhulp die in de praktijk niet wordt uitgevoerd. “Kwetsbare kinderen mogen nooit de dupe worden van organisatorische problemen”, aldus de fracties.

Aanleiding voor de politieke vragen is de zaak van een 17-jarig meisje dat in een gesloten instelling verblijft. Een kinderrechter in Assen oordeelde onlangs dat zij door JBN volledig aan haar lot is overgelaten. De organisatie toonde volgens de rechter ‘geen regie’ en ‘nagenoeg geen betrokkenheid’. Terwijl er een gezinsvoogd aangewezen had moeten zijn, bleef het meisje verstoken van de noodzakelijke hulp en begeleiding. De rechter nam dit JBN ’ten zeerste kwalijk’ en verving de instelling per direct door het Leger des Heils.

Facturen

Raadsleden Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen en Kelly Blauw van de PVV hebben naar aanleiding van de situatie schriftelijke vragen gesteld die specifiek gaan over de doelmatigheid van het bestede zorggeld. De rechter concludeerde namelijk dat JBN wel gefinancierd wordt voor de ondertoezichtstelling, maar dat dit geld niet doelmatig is ingezet omdat er feitelijk niets is gedaan.

De partijen willen van het college weten of zij herkennen dat maatregelen wel worden gefactureerd, maar onvoldoende worden uitgevoerd door bijvoorbeeld een tekort aan gezinsvoogden. “Heeft het college op dit moment nog wel voldoende vertrouwen dat JBN haar wettelijke taken richting kwetsbare kinderen uit Groningen adequaat kan uitvoeren?” vragen de partijen zich af.

‘Stijgende lijn’ versus werkelijkheid

De politieke verontwaardiging is extra groot omdat JBN in interne voortgangsrapportages spreekt over een ‘stijgende lijn’ in de kwaliteit. Dit staat volgens de Stadspartij en de PVV in schril contrast met de dagelijkse praktijk en de opeenvolgende kritische uitspraken van rechters. JBN staat momenteel nog onder verscherpt toezicht van de inspecties, een traject dat juist bedoeld is om dergelijke ernstige tekortkomingen uit te bannen.

Echter wordt de organisatie voortdurend op de vingers getikt door rechters. Onlangs bijvoorbeeld nog toen duidelijk werd dat JBN een 13-jarige jongen met zware gedragsproblemen op een vakantiepark had geplaatst. JBN schakelde op het vakantiepark bedrijven in die ogenschijnlijk niet actief zijn in de jeugdzorg.

Menger en Blauw eisen dat het college haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever neemt. Ze willen weten welke concrete acties de gemeente gaat ondernemen tegen Jeugdbescherming Noord en dringen aan op een actieve informatieplicht richting de gemeenteraad over de voortgang van verbetermaatregelen.

Spijtig en onprofessioneel

Hoewel JBN in de bewuste rechtszaak zelf toegaf dat de gang van zaken ‘heel spijtig en onprofessioneel’ is geweest, nemen de politieke partijen daar geen genoegen mee. Voor hen staat vast dat de bescherming van minderjarigen in het gedrang komt.

De vragen van de fracties zullen binnen enkele weken beantwoord worden.