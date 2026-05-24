Stadspartij eist opheldering na diplomafraude bij Het Poortje: “Dit is een ernstige aantasting van de veiligheid”

Jeugdzorg Elker

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is geschrokken van de berichtgeving dat er binnen de gesloten jeugdinrichting Het Poortje in Groningen is gewerkt met invalkrachten met valse diploma’s. De partij vraagt in een groot aantal schriftelijke vragen om opheldering van het college.

Aanleiding is een rechtszaak in Rotterdam tegen de voormalig bestuurder van het Arnhemse bemiddelingsbureau Ammi Zorg. Tegen hem is twee jaar onvoorwaardelijke celstraf en een boete van 50.000 euro geëist. Justitie ontdekte dat het bureau op grote schaal ongekwalificeerde invalkrachten met valse diploma’s en vervalste Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) inzette in de zorg. In ieder geval twee van deze fraudeurs zijn tussen 2017 en 2019 tientallen keren ingezet op de Groningse gesloten jeugdzorglocatie Het Poortje, dat onderdeel is van Elker.

Een van hen had nog nooit in de zorg gewerkt en was voorheen onder meer cafetariamedewerker, koerier en fitnesstrainer. Elders in het land leidde de inzet van dit soort nep-medewerkers tot gevaarlijke situaties, waarbij verkeerde medicatie werd verstrekt en patiënten zich onveilig voelden.

“Geen administratieve fout, maar een gevaar”

Voor de Stadspartij 100% voor Groningen is de maat vol. Fractievoorzitter Yaneth Menger trekt daarom aan de bel bij het gemeentebestuur. “Het inzetten van medewerkers met vervalste diploma’s in een gesloten jeugdinstelling is niet slechts een administratieve fout, maar een ernstige aantasting van de veiligheid en rechtsbescherming van jongeren”, zo stelt het raadslid resoluut.

De Stadspartij wijst erop dat jongeren in een gesloten setting per definitie uiterst kwetsbaar zijn en volledig afhankelijk zijn van de professionaliteit van hun begeleiders. De fractie wil van het college weten of er al is onderzocht of de Groningse jongeren fysieke, psychische of pedagogische schade hebben opgelopen door het handelen van deze onbevoegde krachten. Mocht dat het geval zijn, dan moet de gemeente onderzoeken of deze getroffen jongeren aanspraak kunnen maken op ondersteuning, herstelmaatregelen of een schadevergoeding.

Waar faalde het toezicht?

Naast de directe gevolgen voor de jongeren, richt de partij haar pijlen op de controlemechanismen. De fractie wil uitgezocht hebben hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke diploma- en VOG-controles aantoonbaar hebben gefaald. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Groningen, die als contractpartner en financier van de jeugdzorg een wettelijke zorgplicht heeft.

De Stadspartij eist dat het college volledig open kaart speelt en alle relevante documenten, meldingen en inspectierapporten met de gemeenteraad deelt. Ook wordt er gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurlijke en organisatorische tekortkomingen.

Elker scherpt procedures aan

In een reactie laat jeugdzorgorganisatie Elker aan het Dagblad van het Noorden weten dat de organisatie de aanstellingsprocedures inmiddels fors heeft aangescherpt om herhaling te voorkomen. Er wordt tegenwoordig strikt gewerkt met een toetsingsplicht waarbij kandidaten standaard een officieel DUO-uittreksel moeten aanleveren. Ook worden beroepsregistraties actief gecontroleerd en geldige VOG’s direct bij de overheid opgevraagd, om te borgen dat alle papieren zorgvuldig zijn gevalideerd.

De schriftelijke vragen van Stadspartij 100% voor Groningen zullen binnen enkele weken worden beantwoord.