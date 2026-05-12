Stadspark bestaat honderd jaar

Op 19 mei viert het stadspark dat het 100 jaar bestaat. Jan Evert Scholten, oprichter van het stadspark richtte in 1912 de verenging stadspark op, veertien jaar later werd het paviljoen geopend. De opening van het paviljoen wordt gezien als de start van het stadspark zoals wij het nu kennen.

De afgelopen honderd jaar is er veel veranderd in het stadspark. De noordkant is twee keer uitgebreid, een keer door de vereniging stadspark en een keer door de gemeente Groningen. Ook is de drafbaan een plek geworden waar alleen nog maar culturele activiteiten plaatsvinden. De komende tijd zullen er verschillende activiteiten in het stadspark plaatsvinden ter ere van het 100-jarige bestaan.