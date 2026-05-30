Stadskudde doet jasje uit: “Nieuwe coupe zorgde voor wat verwarring”

De schapen van Stadskudde Groningen hebben de afgelopen dagen letterlijk een jasje uitgedaan. Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze situatie een rol gespeeld bij het losbreken van de kudde van 350 schapen waardoor ze op de westelijke ringweg terecht kwamen.

“De afgelopen dagen hebben we alle volwassen schapen van de Stadskudde geschoren”, vertelt de herder. “Op eentje na dan. Dit specifieke schaap wist over het hek te springen en liet zich daarna absoluut niet meer vangen. De lammetjes waren er vooraf al niet blij mee dat ze even van hun moeders werden gescheiden en dat hebben ze duidelijk laten horen ook. Toen ze herenigd werden, bleken de moeders er door de scheerbeurt ineens heel anders uit te zien. Het zorgde voor verwarring alom.”

Volkstuinencomplex

Het scheren van de schapen gebeurde op een perceel vlak naast volkstuinencomplex Golden Raand. Dat bleek een win-winsituatie. “Al vrij snel kregen de volkstuineigenaren lucht van onze activiteiten. Zij hebben verschillende geschoren vachten meegekregen. Het is de bedoeling dat ze die wol tussen de aardbeiplantjes en de groenten leggen, omdat de vachten de plantjes uitstekend beschermen tegen bijvoorbeeld slakken.” Na het scheren werden de schapen overgebracht naar een goed omheind perceel met een afrastering waar stroom op staat.

Eind goed, al goed: “Tot de dames in de avonduren blijkbaar besloten dat hun gloednieuwe coupe wel even geshowd kon worden aan de weggebruikers op de ringweg”, vertelt de herder. De dieren wisten met z’n allen door een hek te breken en kwamen daardoor in de gelegenheid rechtstreeks de rijbaan op te lopen. De politie nam geen enkel risico en sloot de ringweg vanaf de N355 richting de N370 tijdelijk af om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Ecologisch maaien

De schaapherder wist de kudde uiteindelijk snel en vakkundig terug te drijven. Inmiddels hebben de dieren de ringweg achter zich gelaten en grazen ze rustig in de wijk De Held.

De Stadskudde is al jaren een bekend gezicht binnen de gemeentegrenzen, waar de schapen een cruciale rol spelen in het ecologische groenbeheer. Waar de gemeente voorheen maaimachines inzette, zorgen de grazers nu voor een veel gevarieerder landschap. Doordat de dieren zich continu verplaatsen, nemen ze zaden van bloemen en planten mee in hun achtergebleven wol. Die laten ze op andere plekken in de stad weer los, wat een enorme stimulans geeft aan de biodiversiteit.