Stadjer Luciano Valente en vijf anderen trainen met Koeman in Zeist voor plek in WK-selectie

Precies een week na zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord staat Stadjer Luciano Valente alweer op het trainingsveld. Dit keer in Zeist, waar hij samen met vijf andere potentiële Oranje-mannen een plek probeert af te dwingen in de selectie voor het WK.

Naast Valente stonden ook Mark Flekken, Noa Lang, Guus Til, Kees Smit en Quinten Timber op het veld op Tweede Pinksterdag. Ook dinsdag en woensdag werken de zes spelers een training af onder het toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman.

Koeman maakt komende woensdag de 26 namen bekend die mee mogen naar het WK in de VS, waar het op 14 juni in Dallas aantreedt in de eerste wedstrijd tegen Japan. Ter voorbereiding op het WK werkt Oranje nog twee oefenpotjes af: op 3 juni tegen Algerije (in de Kuip in Rotterdam) en op 8 juni tegen Oezbekistan (in New York).