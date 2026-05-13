Stadjer (65) moet maanden de cel in voor brandstichting aan Siersteenlaan

Foto: ingezonden

De rechtbank heeft woensdag een 65-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden (waarvan 9 maanden voorwaardelijk) voor brandstichting in zijn woning aan de Siersteenlaan.

De man stak op 18 november vorig jaar in zijn appartement een tafelkleed aan, waarna brand ontstond in zijn woning. De gewaarschuwde brandweer kon het vuur snel blussen, maar het trappenhuis stond vol rook. Daardoor konden enkele hoogbejaarde bewoners van het complex niet wegkomen.

De verdachte verklaarde dat hij de brand heeft aangestoken als een ‘wanhoopsdaad’ en een ‘schreeuw om hulp’. Onder invloed van drugs en alcohol raakte hij de controle over de situatie in zijn huis kwijt, nadat een gast in zijn woning andere mensen binnenliet. Uit onderzoek blijkt dat de man kampt met een ernstige rouwstoornis en verslavingsproblematiek. Hij raakte, na het overlijden van zijn vrouw, in een neerwaartse spiraal en gebruikte alcohol en drugs om daarmee om te gaan.

Toch neemt de rechtbank de strafeis van het Openbaar Ministerie over. De rechtbank vindt dat hij niet alleen zichzelf, maar ook de bewoners van omliggende woningen doelbewust in gevaar bracht met zijn actie. Maar om de man de kans te bieden zijn leven op de rit te krijgen, wordt de Stadjer na zijn detentie opgenomen in een kliniek voor behandeling.