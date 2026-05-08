‘Stadjer (33) bewaakte tonnen coke op schip en zit nu in Spaanse cel’

Bij de onderschepping van één van de drugstransporten ooit, vorige week voor de kust van de Westelijke Sahara, werd onder anderen een 33-jarige man uit Groningen aangehouden. Volgens het AD verdenkt het Spaanse openbaar ministerie de Stadjer van het bewaken van het drugstransport.

De vangst werd vorige week vrijdag gedaan op het schip Arconian, dat onderweg was van Sierra Leone naar Libië. Volgens de Spaanse Guardia Civil gaat het, met 30.000 kilo cocaïne, om een van de grootste drugsvangsten ooit.

Aan boord van het schip hield een speciale eenheid van de Spaanse Guardia Civil 23 verdachten aan, onder wie vijf Nederlanders en een Surinamer. Een van de Nederlandse mannen is Xavier S, die eerder dit jaar nog voor de rechter stond in een zaak over witwassen van ruim een ton aan gestolen goederen. De Groninger en de andere Nederlanders zaten in het voorste deel van het schip en waren zwaarbewapend. De politie vond onder meer machinegeweren, pistolen en munitie, die groep zou hebben gebruikt om een grote partij cocaïne aan boord te bewaken.

Het schip was op 22 april vertrokken uit Sierra Leone. Volgens informatie van de Spaanse politie kwam de tip over de lading uit Nederland, via een criminele informant van de politie. Volgens de opsporingsinformatie was het plan om de cocaïne op zee over te laden op speedboten, die de drugs vervolgens naar Spanje zouden brengen. De vangst wordt in verband gebracht met grootschalige internationale drugshandel, waarbij binnen opsporingskringen ook de naam van de Nederlandse crimineel ‘Bolle Jos’ Leijdekkers wordt genoemd.