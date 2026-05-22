Stadhuis bereidt onderzoek voor naar verhuizing MartiniPlaza naar Suikerterrein

Foto: Jelmer Wijnstra

De gemeente Groningen bereidt een onderzoek voor naar een mogelijke verhuizing van MartiniPlaza naar het voorterrein van de Suikerzijde. Dat blijkt uit antwoorden van het college op raadsvragen van PRO, Student en Stad, D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. Door die mogelijke ontwikkeling wordt het participatieproces over de toekomst van het terrein voorlopig uitgesteld.

De partijen stelden vragen nadat gebruikers van het Suikerterrein waren geïnformeerd over mogelijke vertraging in de verkenning van de toekomstige inrichting van het gebied. Zij wilden onder meer weten wat dit betekent voor huidige huurders en voor de afgesproken einddatum van tijdelijk gebruik in 2030.

Volgens het college is er geen vertraging in relatie tot die einddatum. Het projectbureau van De Suikerzijde begon juist al in 2025 met gesprekken over de toekomst van het terrein, op verzoek van huurders en gebruikers. Daarmee wilde de gemeente voorkomen dat gesprekken pas vlak voor het aflopen van de huurperiode zouden starten. Wel is tijdelijk een pauze ingelast in de planvorming en het participatietraject voor het voorterrein en de omgeving. Dat hangt samen met discussies over mogelijke nieuwe functies op het terrein.

Dat MartiniPlaza mogelijk naar het voorterrein zou kunnen verhuizen, is al vaker genoemd, maar een concreet onderzoek naar die verhuizing was er nog niet. De Suikerzijde bereidt zich nu wel voorzichtig voor op dat vraagstuk. Maar een formele opdracht voor een onderzoek naar de herhuisvesting van MartiniPlaza ligt er nog niet. Kort voor of na de zomer moet de gemeenteraad daar een beslissing over nemen.

Daarbij moeten ook de gevolgen voor huidige gebruikers van het voorterrein worden onderzocht. De gemeente heeft de afgelopen periode gesproken met coöperatie De Suikerbiedt (die de huurders van het voorterrein vertegenwoordigt) en met evenementenlocatie EM2. Zij willen uiterlijk in 2027 duidelijkheid, omdat het gebruik van het voorterrein op 31 december 2030 afloopt.