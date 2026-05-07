‘Speel met je eigen band op het Pannenkoekenfestival’

Wie graag zingt, een instrument wil leren bespelen of samen muziek wil maken in een band, kan instappen bij de Rijdende Popschool. Hij of zij maakt dan ook kans om eind juni op te treden tijdens het Pannenkoekenfestival.

De Rijdende Popschool houdt in de week van 18 t/m 22 mei een reeks open lessen, waaronder in Garmerwolde en Engelbert. Er zijn lessen voor verschillende leeftijden en niveaus, van beginners tot gevorderden. De lessen worden gegeven door ervaren docenten en zijn gratis toegankelijk.

Het Pannenkoekenfestival zelf vindt plaats op 27 juni in Spijk. De eerste editie trok vorig jaar 15 popbands en ruim 150 bezoekers. Naast live muziek, met voor veel deelnemers het eerste optreden, zijn er workshops en versgebakken pannenkoeken.

Meer informatie is te vinden op http://www.derijdendepopschool.nl