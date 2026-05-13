Speciaal adviesteam gaat zorg- en hulpverleners helpen bij vermoedens van seksueel misbruik

Professionals in zorg, onderwijs, veiligheid en het sociaal domein kunnen vanaf dinsdag terecht bij het nieuwe Adviesteam Seksueel Misbruik Groningen bij (vermoedens van) seksueel misbruik. Het speciale team, opgezet door experts uit verschillende hulp- en zorgorganisaties, wijst hen de weg als ze twijfelen of vastlopen bij signalen of vervolgstappen.

Het speciale team komt voort uit de honderden advies- en hulpvragen uit Groningen die het Centrum Seksueel Geweld jaarlijks binnenkrijgt. Daaruit blijkt, zo stelt Sarah Niessink namens de GGD Groningen, dat veel mensen bang zijn om iets te doen als ze vanuit hun werk mogelijk signalen van seksueel misbruik tegenkomen. Vooral omdat hints soms lastig te duiden zijn en situaties complex zijn.

“Het adviesteam helpt professionals bij het verhelderen van vermoedens, het wegen van risico’s en het bepalen van passende vervolgstappen”, aldus Niessink. “Het doet geen waarheidsvinding, maar biedt onafhankelijk en concreet advies.”

Het team bestaat uit experts uit onder meer de zorg, de jeugdhulp, politie/justitie/handhaving en ervaringsdeskundigen. Elker, De Waag, MEE Noord, Slachtofferhulp Nederland, Politie, Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld werken samen binnen het team. Naast directe hulp bij specifieke situaties organiseert het Adviesteam Seksueel Misbruik Groningen ook trainingen voor professionals binnen het thema.

Meer informatie over het ASMG is te vinden op de website van GGD Groningen.