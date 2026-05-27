Spanningen en emotie in rechtzaal tijdens kort geding rond verhuizing daklozenopvang naar Nieuwe Boteringestraat

In de rechtbank aan het Guyotplein stonden woensdagmiddag opnieuw advocaten van de gemeente en omwonenden tegenover elkaar rond de geplande verhuizing van de dagopvang voor daklozen naar de Nieuwe Boteringestraat. In de zaal waren veel bewoners aanwezig, waardoor de spanning tijdens de zitting meerdere keren hoog opliep.

Volgens RTV Noord en het Dagblad van het Noorden lieten omwonenden meerdere keren in woord en daad merken hoe groot de zorgen zijn in de buurt over de veiligheid en de te verwachten overlast door de verhuizing.

Gemeente en omwonenden weer lijnrecht tegenover elkaar in rechtzaal

De gemeente wil de dagopvang voor daklozen van het Leger des Heils verplaatsen van de Spilsluizen naar een pand tegenover de Nieuwe Kerkhof, enkele honderden meters verderop in de Hortusbuurt aan de Nieuwe Boteringestraat.

Buurtbewoners, verenigd in de groep Samen voor de Buurt, zien dat niet zitten en stapten in januari ook al naar de rechter vanwege het inspraakproces. Die oordeelde dat de gemeente dit beter moest doen voordat een definitief besluit genomen mocht worden. Na een hernieuwde procedure besloot de gemeenteraad eerder deze maand dat de verhuizing alsnog door mag gaan.

‘Offer’ brengen

De advocaat van de bewoners stelde in het nieuwe kort geding opnieuw dat de gemeente onvoldoende heeft geluisterd naar de buurt. Bewoners mochten niet meedenken over de keuze van de locatie en niet alle informatie zou volledig met omwonenden zijn gedeeld, aldus de advocaat van de omwonenden.

Namens de gemeente stelde een advocaat nogmaals dat de opvang nodig is om te voorkomen dat de overlast in de stad groter wordt. Toen de advocaat stelde dat de opvang ergens in de stad moet plaatsvinden en dat dat niet kan zonder gevolgen voor omwonenden die daarmee een ‘offer’ brengen voor compassie en medemenselijkheid, reageerde het publiek luid en fel. Meerdere aanwezigen verlieten vervolgens zichtbaar geëmotioneerd de zaal.

Uitspraak volgt, opening gepland over een jaar

De rechter doet op 10 juni uitspraak. De opening van de nieuwe dagopvang voor daklozen staat gepland voor mei volgend jaar.