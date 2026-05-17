SOG eist harde keuzes bij RUG: “Personeel wordt ontzien, terwijl studenten de rekening betalen”

Na studentenfractie Calimero luidt nu ook de Studentenorganisatie Groningen (SOG) de noodklok over de miljoenenbezuinigingen bij de Rijksuniversiteit Groningen. In een open brief haalt de partij fel uit naar het personeelsbeleid van het College van Bestuur.

Volgens de SOG kiest de universiteit ten onrechte voor het mantra ‘geen gedwongen ontslagen’, waardoor studentenvoorzieningen juist verschralen. Vorige week werd bekend dat de RUG tot 2030 in totaal 45 miljoen euro moet bezuinigen. Om dat te bereiken wil het universiteitsbestuur onder meer stoppen met het Marco Polo Fonds voor buitenlandse uitwisselingen, het Honours College afbouwen en fors snijden in de gratis cursussen Nederlands voor internationals.

“450 FTE meer dan in 2019”

Volgens de SOG worden de financiële lasten nu ongelijk verdeeld over de academische gemeenschap. De studentenpartij wijst erop dat 73 procent van de universitaire lasten bestaat uit personeelskosten. “Omdat studentenaantallen dalen, maar het personeelsbestand niet, stijgt de student-staf ratio steeds meer”, schrijft de SOG.

De partij vindt het onbegrijpelijk dat voorzieningen die de RUG aantrekkelijk maken zo plotseling moeten verdwijnen. “In 2019 had de RUG ongeveer evenveel studenten als nu: 31.000 studenten. Het Honours College, de taalcursussen, het Marco Polo Fonds: alles kon toen probleemloos bestaan. Wat is het verschil? De RUG heeft vandaag bijna 450 FTE meer in dienst dan in 2019.”

Gedwongen ontslagen onvermijdelijk

De studenten van SOG zijn absoluut bereid om hun steentje bij te dragen aan een financieel gezonde universiteit, maar weigeren lijdend voorwerp te worden van een ‘onnodig’ groot personeelsbestand. Volgens de SOG ontkomt de RUG er niet aan om tot 2030 afscheid te nemen van zo’n 600 FTE. Alleen natuurlijk verloop is daarvoor niet voldoende. “Actief ingrijpen op het personeelsbestand is in onze ogen onvermijdelijk.”

De SOG hekelt de huidige voorstellen waarbij studenten het slachtoffer worden van een falend intern verdeelmodel. “Honours weg, Marco Polo weg, taalcursussen halveren, summer schools de deur uit, colleges van drie uur naar twee en de scriptie als groepsvak; de voorstellen zijn legio. En het personeel? Dat moet voortaan zijn eigen fruit meenemen.”

Prestigeprojecten

Om het tij te keren, komt de studentenpartij met een reeks alternatieve oplossingen. Zo eisen ze een kritische, externe doorlichting van de ondersteunende diensten om dubbel werk te schrappen. Ook moet de universiteit direct bezuinigen op vastgoed. “Neem zo snel mogelijk afscheid van dure, gehuurde prestigeprojecten zoals het House of Connections”, zo stelt de SOG. Daarnaast kan er volgens de partij snel geld worden bespaard door de kosten van leegstaande panden te drukken, zoals in het Harmoniegebouw en aan de Turfsingel, waar nu lege ruimtes onnodig verlicht en verwarmd worden. “Creatieve oplossingen kunnen hier snel de kosten drukken.”

De universiteitsraad, waar de SOG deel van uitmaakt, moet zich de komende periode nog officieel uitspreken over de extra bezuinigingsplannen van de RUG.