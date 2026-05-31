Sofie Dokter kan koppositie in Oostenrijk niet vasthouden

Het is Sofie Dokter van Groningen Atletiek niet gelukt om de prestigieuze Hypomeeting in het Oostenrijkse Gotzis te winnen. De 23-jarige Groningse eindigde op de derde plaats bij deze traditionele meeting van meerkampers, maar wel met een persoonlijk record.

Alleskunner Dokter stond na de vier onderdelen van de eerste dag op plek één en leek met drie persoonlijke records af te stevenen op de zege. Na het eerste onderdeel van de tweede dag, het verspringen, leek er nog niets aan de hand. Ze zette een stabiele afstand van 6 meter 47 neer. Na haar relatief minst sterke onderdeel, het speerwerpen, moest ze de eerste plaats overdoen aan de Zwitserse Annik Kaelin. Dokter kwam tot 44.00 meter. Op de afsluitende 800 meter raakte ze de tweede plaats nog kwijt aan haar landgenote Emma Oosterwegel. De Groningse voltooide de afstand in 2 minuut 13,28 seconden, bijna 2,5 seconde boven haar PR.

Sofie Dokter, in maart nog gekroond tot wereldkampioene op de indoor vijfkamp, kwam uiteindelijk tot 6627 punten, meer dan ooit. De zege ging naar Annik Kaelin met een nationaal record van 6726 punten. Tweede werd de opvallend goed presterende Emma Oosterwegel met 6705 punten. De blik is vanaf nu gericht op het EK in het Engelse Birmingham, van 10 t/m 16 augustus.