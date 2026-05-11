SodM: Veiligheid in Groningen verbeterd, maar duizenden inwoners wachten nog op versterking

De veiligheid in Groningen is verbeterd, maar nog lang niet op orde. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het nieuw rapport Staat van de veiligheid in verband met de voormalige gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Hoewel het aantal aardbevingen daalt en steeds meer gebouwen zijn versterkt of vervangen door nieuwbouw, moeten nog minimaal 8.200 gebouwen worden versterkt en zijn ruim 500 gebouwen nog eens niet beoordeeld. Volgens het SodM wachten daardoor nog altijd duizenden bewoners op duidelijkheid over de veiligheid van hun woning. Die langdurige onzekerheid zorgt voor stress en gezondheidsklachten. Het SodM wijst onder meer naar de onderzoeken van Gronings Perspectief van de Rijksuniversiteit Groningen, die laten zien dat de gezondheidseffecten groot zijn. Bij een deel van de bewoners in het aardbevingsgebied is sprake van een verhoogde kans op vroegtijdig overlijden.

Het SodM vindt daarom dat de versterkingsoperatie nu echt sneller moet verlopen. De toezichthouder adviseert de minister van Binnenlandse Zaken om meer tempo te maken en ambitieuzere doelen vast te stellen voor het aantal gebouwen dat jaarlijks wordt versterkt. Ook moet volgens SodM beter worden uitgelegd waarom doelen wel of niet worden gehaald.

Het SodM kijkt ook naar het doorzetten van de ontmanteling van de winningsinstallaties boven het Groningenveld. Er ontbreekt volgens de toezichthouder nog een duidelijke en toetsbare planning. SodM wil daarom strengere regels voor verwijderingsplannen. Ook de nazorg na het stoppen van de gaswinning moet beter wettelijk worden geregeld. Volgens SodM kunnen de gevolgen van de gaswinning nog jarenlang merkbaar blijven. Verder maakt de toezichthouder zich zorgen over het bewaren van kennis en data over het Groningengasveld en de versterkingsoperatie. De financiering daarvoor loopt in 2028 af. Volgens SodM moeten overheid en betrokken organisaties zorgen voor structurele opslag en financiering van die gegevens.

SodM ziet ook positieve ontwikkelingen. De Nationaal Coördinator Groningen krijgt volgens de toezichthouder steeds beter grip op de versterkingsoperatie. Ook verloopt de ontmanteling van installaties volgens SodM veilig. In 2025 werden geen ernstige overtredingen vastgesteld die direct gevaar opleverden voor mens of milieu.