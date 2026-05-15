Snookervereniging Groningen promoveert naar de Eredivisie

Na een jaar afwezigheid is snookervereniging Groningen terug op het hoogste niveau van Nederland. Het eerste team verzekerde zich op zaterdag 9 mei van promotie naar de Eredivisie. Het team van SV Groningen 1, bestaande uit Ronald Rennen, Dennis Krottje, Rik van Winsum, Rob Zwerver, Eddy de Boer en Kevin Slotboom, was het hele seizoen verwikkeld in een spannende strijd met Snooker Society uit Doetinchem.

Al vroeg in het seizoen werd duidelijk dat beide ploegen de belangrijkste kandidaten waren voor de titel. Ook onderling gaven de teams elkaar nauwelijks iets toe. In Doetinchem won Snooker Society nipt met 5-4, terwijl Groningen in eigen huis aan het langste eind trok. Daardoor bleef de strijd tot de laatste speeldag volledig open.

Na dertien speelrondes stonden Snooker Society en SV Groningen allebei op elf overwinningen. Snooker Society begon de slotdag als koploper. Groningen kon alleen nog kampioen worden als alles precies goed zou vallen: Snooker Society moest verliezen van Snooker Q’s uit Ede, terwijl Groningen zelf thuis moest winnen van de nummer drie, Snooker Utrecht 2.

In Groningen bleef SV Groningen 1 volledig foutloos. Rik van Winsum, Dennis Krottje en Rob Zwerver wonnen al hun partijen, waardoor een overtuigende 9-0 overwinning op het scorebord kwam. Snooker Society verloor 2-7, waardoor de titel en promotie naar de Eredivisie een feit waren voor de Groningers.

De promotie werd na afloop uiteraard feestelijk gevierd op de vereniging. Voor Snookervereniging Groningen is het een bijzonder moment: de jonge vereniging groeit snel, heeft inmiddels een actieve jeugdgroep en ziet nu ook het eerste team terugkeren op het hoogste landelijke niveau. “Dit is een fantastische prestatie van het team,” zegt voorzitter Bram Downes. “Het hele seizoen was het spannend, en dan op de laatste dag op deze manier kampioen worden is natuurlijk prachtig. Voor de vereniging is dit opnieuw een teken dat snooker in Groningen en het Noorden volop in beweging is.”