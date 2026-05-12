Slechtvalken broeden voor tiende jaar op Gasuniegebouw: vier jongen geringd

Op het Gasuniegebouw broedt dit jaar voor het tiende jaar op rij een paartje slechtvalken. Gisteren werden vier jongen geringd: drie vrouwtjes en één mannetje.

Volgens Jan Pieter Hovinga van de Gasunie heeft het ringen deze keer iets speciaals. “Het eerste paartje dat hier kwam broeden was in 2016. Dit jaar is dus een jubileumjaar”, vertelt hij.

De Gasunie plaatste al in 2008 een nestplaats op het gebouw, in de hoop dat slechtvalken zich er zouden vestigen. Acht jaar later gebeurde dat daadwerkelijk. “En dat we nu weer tien jaar verder zijn en het nog steeds zo’n succesverhaal is, daar zijn we erg blij en trots op”, aldus Hovinga.

De slechtvalken zijn inmiddels uitgegroeid tot een bekend onderdeel van het Gasuniegebouw. Via een webcam kunnen liefhebbers de vogels dagelijks volgen. Hovinga ziet dat er tientallen mensen meekijken met de stream. “Het is hartstikke leuk dat je echt het reilen en zeilen van die slechtvalken kan meemaken doordat er camera’s hangen.”