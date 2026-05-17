Slachtoffer steekpartij Schildersbuurt is 22-jarige man, nog niemand aangehouden

De persoon die in de nacht van zaterdag op zondag gewond raakte bij een steekpartij in de Jozef Israëlsstraat in de Schildersbuurt, is een 22-jarige man uit Groningen. Dat laat de politie zondag weten.

“Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer lichtgewond is geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. Het slachtoffer kon ter plaatse behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. “We hebben nog niemand kunnen aanhouden. Wel zijn we nog altijd bezig met een onderzoek in deze zaak.” Het steekincident vond plaats in een woning. De melding dat er een persoon gewond was geraakt, kwam rond 00.40 uur bij de hulpdiensten binnen.

Over de aanleiding en de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend. Mensen die meer informatie hebben over de zaak kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.