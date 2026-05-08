Slachtoffer schietpartij is 18-jarige Groninger, achtervolging voorafgaand aan incident

Foto: 112 Groningen

Het slachtoffer van de schietpartij donderdagavond rond 22.40 uur in de Veldspaatstraat is een 18-jarige Groninger. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Er was ook een schietincident aan de Antaresstraat. Bij beide schietpartijen waren twee personenauto’s betrokken, een zwarte Fiat en een zwarte Peugeot. De Fiat is er na het incident vandoor gegaan.Het slachtoffer werd in de Peugeot aangetroffen.

Het vermoeden bestaat dat de inzittenden van beide voertuigen ruzie met elkaar hadden. Beide voertuigen reden daarvoor met hoge snelheid achter elkaar aan. De route liep mogelijk via de Pleiadenlaan en de Siersteenlaan richting de Veldspaatstraat.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De zwarte Peugeot waarin het slachtoffer zat is in beslag genomen voor onderzoek

Toen agenten bij de Veldspaatstraat aankwamen, stond daar ook een andere auto die mogelijk betrokken was bij het incident. De inzittenden werden met getrokken vuurwapen uit de auto gehaald. Later bleek dat zij niet bij het incident betrokken waren.

De politie is op zoek naar getuigen en mogelijke videobeelden.