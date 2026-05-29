Skeeleren over nieuw busstation en wandelen door bustunnel tijdens mini-openingsfestival

Tijdens het mini-openingsfestival op 27 juni bij het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation kunnen bezoekers niet alleen kijken naar wat er de afgelopen jaren gebouwd is.

Tussen 11.00 en 14.00 uur is er, naast dans, muziek, knutselen, een breakdanceworkshop en foodtrucks, ook de kans om het asfalt van het nieuwe busstation uit te proberen op rolschaatsen, skates of skeelers. Wie dat wil, moet ze wel zelf meenemen. Daarnaast kunnen wandelaars eenmalig via de nieuwe tunnel onder het spoor naar het nieuwe busstation wandelen.

NS, ProRail, de provincie en de gemeente organiseren het kleine festival op 27 juni, omdat de bussen een dag later voor het eerst vertrekken en aankomen op de nieuwe locatie. Op dit moment vertrekken de bussen nog vanaf de Stationsweg. Vanaf 28 juni verandert dat: via de gloednieuwe busonderdoorgang rijden de bussen dan van en naar het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het Hoofdstation.