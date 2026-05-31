Silke van der Meijden en Wouter Ploeger winnen Marathon Groningen

Deelnemers op het parcours. Foto: Rein de Vries

Silke van der Meijden heeft zondag de Marathon Groningen op haar naam gezet. Zij kwam als snelste vrouw over de finish. Bij de mannen won Wouter Ploeger uit Hamburg.

De marathon over een afstand van ruim 42 kilometer begon om 11.30 uur. Van der Meijden uit het Friese Ternaard zette bij de finish een tijd van 02:55:34 op de klokken. Tweede werd Manon Otter uit Wildervank in een tijd van 03:01:24. Mascha Rondhuis uit Leek legde met een tijd van 03:09:46 beslag op de derde plaats.

Bij de mannen ging de eerste prijs naar Wouter Ploeger uit Hamburg, die in Assen opgroeide. Hij finishte in 02:42:02. Jannes Dietvorst uit Groningen werd tweede in 02:43:53. De eveneens uit Groningen afkomstige Julian van Dijken pakte met 02:43:57 het brons.

De marathon van Groningen wordt zondag voor het eerst sinds lange tijd weer gehouden. In de periode 2006 tot 2008 vonden er ook drie edities plaats, die weliswaar in augustus werden georganiseerd en ook een andere route aflegden. Het parcoursrecord voor deze edities is bij de mannen in handen van Msenduki Mohamed Ikoki uit Tanzania die in 2007 in 02:14:21 finishte. Bij de vrouwen staat het record op naam van Rimma Pushkina uit Rusland die in datzelfde jaar 02:45:51 noteerde. Het parcours in deze jaren liep door en om de stad heen. Men liep onder andere door Haren, langs de Hoornseplas, het Stadspark, Noorderhoogebrug en door de binnenstad.

De editie van zondag werd geteisterd door meerdere onwelwordingen. Rond 12.00 uur ging het mis in de laatste kilometers van de halve marathon. Meerdere mensen raakten bevangen door de hitte. Volgens de Veiligheidsregio raakten zeven mensen onwel en moesten er twee slachtoffers voor verdere behandeling overgebracht worden naar het ziekenhuis.