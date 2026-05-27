Seizoenkaartteller FC Groningen staat al op 5.600 stuks

De teller van het aantal verlengde seizoenkaarten van FC Groningen staat al op 5.600, inclusief de vijfjaarkaarthouders van de club. Dat meldt de FC op haar website.

In de eerste 24 uur dat verlenging mogelijk was, hebben ruim 5.100 supporters hun seizoenkaart verlengd in de FC Groningen Ticketshop. Daar komen nog 500 supporters met een vijfjaarkaart bij. Supporters die afgelopen seizoen een seizoenkaart hadden, kunnen tot uiterlijk maandag 15 juni verlengen. Een seizoenkaart kost tussen de 251 en 294 euro. Kinderen, jongeren tot 18 jaar en ouderen zijn goedkoper uit.

De selectie geniet sinds deze week van een welverdiende vakantie. Eind juni wordt de training hervat. De Eredivisie start het komende seizoen in het weekend van 7 augustus.