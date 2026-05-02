Seizoen De Papiermolen officieel van start: tientallen wachtenden voor de deur

Zwembad De Papiermolen heeft zaterdagochtend de deuren geopend voor het nieuwe seizoen. Om 10.00 uur stond er al een flinke rij te trappelen om voor de eerste keer dit jaar een frisse duik te nemen.

“Toen het zwembad openging, stonden er al enkele tientallen mensen te wachten”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. Die vroege drukte sluit aan bij de verwachting van Harrie Huininga van het zwembad, die eerder deze week liet weten op de eerste dag zeker driehonderd bezoekers te verwachten. De zaterdag begon met een gezinsochtend, waarna het bad tot 18.00 uur openblijft voor recreatief zwemmen.

De Papiermolen ging zaterdagochtend voor het eerst dit seizoen open. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Laatste openluchtbad

De Papiermolen is het laatste openluchtzwembad in de gemeente dat dit jaar de deuren opent. In Hoogkerk kan er al een maand gezwommen worden en het bad in Ten Boer volgde vorige week. Dat De Papiermolen later is, heeft volgens Huininga te maken met te weinig medewerkers. “Het is lastig om voldoende personeel te vinden”, legde hij uit. De toezichthouders van De Papiermolen worden namelijk ook ingezet bij de overdekte zwembaden in de gemeente.

Daarnaast spelen de koude aprilnachten een rol; het kost veel energie om het water op temperatuur te houden als in de nachtelijke uren de grondtemperatuur zich rond het vriespunt bevindt. Om de kosten beheersbaar te houden, is er daarom voor gekozen om dit jaar op 2 mei te openen. Ter compensatie loopt het seizoen wel iets langer door, namelijk tot en met zondag 13 september.

Aangepaste tijden in mei

Hoewel het zwembad normaal tot 18.00 uur geopend is, gelden er deze maand enkele afwijkende sluitingstijden. Op 4 en 5 mei, Hemelvaartsdag (14 mei) en tijdens de Pinksterdagen (24 en 25 mei) sluit het zwembad om 17.00 uur.

Verslaggever Johannes Rienks maakte een reportage over het onderwerp: